Ahmet Çakar: MHK hakemlere 'VAR'a bakıp kararınızı değiştirirseniz, ceza alırsınız' dedi

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçı ve yaşanan pozisyonları değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...

FENERBAHÇE, ALTAY'LA ŞAMPİYON OLAMAZ

"Ersun Yanal’ın hatası, ne kaleci Altay, ne Harun, Volkan’ın sol bacağı etmezler. Altay Başakşehir maçında da hatalıydı. Bugün de ilk gol öyleydi. Altay gelecekte belki çok iyi kaleci olabilir ama şu anda Fenerbahçe, Altay’ın tecrübesiyle şampiyon olamaz. Ersun Yanal Sadık’ı kafasına silah dayadılar da öyle mi aldılar? Serdar’ı zorla mı aldın?

KURAL HATASI YOK

Bu pozisyonda kural hatası falan yok. Burada hakemin müthiş bir pozitif uygulaması var. Mesela her faul atışında oyuncuların toptan 9 metre uzaklıkta olması lazım. Ancak çabuk kullanırsan daha yakın olabilirler. Cisse burada yavaş yavaş ceza sahasından çıkarken, Altay topu alıp hemen Jailson'a atıyor. Altay çabuk kullanacak diye Cisse dışarı çıkmak için depar atmak zorunda değil. Tertemiz bir gol, kural hatası yok. Hatta hakemin mükemmel bir kural uygulaması var.