Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı davada duruşma ertelendi!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen’in yargılandığı 'Futbolda bahis' davasının üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'Futbolda bahis' davasında hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen’in üçüncü duruşması, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen katılmazken, Yandaş’ın ağabeyi ve avukatlar salonda hazır bulundu.

BERAATLARİNİ TALEP ETTİLER

Yandaş’ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somutlaştırılmadığını savundu. Yandaş’ın avukatı, müvekkilinin cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu durumun müvekkili lehine değerlendirilmesini istedi. Ersen Dikmen’in avukatları da beraat talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 27 Ocak 2027'ye ertelendi.