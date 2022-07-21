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Ahmet Çakar sezonu açtı! Herkes Fenerbahçe'yi beğendi ama o eleştirdi

21.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile berabere kalmasının ardından maçı değerlendiren Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımı hiç beğenmedi! Taraftarların genel olarak beğenmesine rağmen ters düşünen Çakar, Fenerbahçe'nin iyi bir oyun oynamadığını ifade etti.

Ahmet Çakar sezonu açtı! Herkes Fenerbahçe'yi beğendi ama o eleştirdi

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşan Fenerbahçe, maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılarak Türkiye'ye avantajlı döndü. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elinden kaçırdı. Bu oyuna rağmen Fenerbahçe'yi beğenmediğini söyleyen Ahmet Çakar, sosyal medyada gündem oldu.

"FENERBAHÇE'Yİ BEĞENMEDİM!"

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Fenerbahçe'yi beğenmediğini dile getiren Ahmet Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında sarı-lacivertlilerin İsmail Kartal döneminde daha iyi olduğunu söyledi. Çakar, "Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Joao Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da pozisyon bulamadığı bir mücadele oldu. Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar.


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar fenerbahçe
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