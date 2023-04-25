Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hakemi Kadir Sağlam'a sert eleştiri! 'Gol iptal edilmemeliydi!', 'Faul ve penaltı yok!'

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı ve sarı - lacivertliler, Galatasaray'ın Karagümrük ile berabere kaldığı haftada puan farkını azaltma fırsatını geri çevirdi.

Fenerbahçe camiası; karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşarken, mücadelenin hakemi Kadir Sağlam'ın yönetimi, kamuoyunda oldukça tartışılmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sağlam'ın kararlarını değerlendirdi.

İşte Çakar ve Toroğlu'nun yorumları;

"FUTBOL AHMAKLIĞI"

AHMET ÇAKAR: "50 bin kişi tribünde ve 2-0 öndesiniz. Bu dakikadan sonra maçı kazanamamak futbol ahmaklığıdır! Önce bir penaltı, ardından da F.Bahçe kalecisi İrfan Can'ın Samet'e çarpan topta kontrpiyede kalması sonucu maç 2-2 oluveriyor. Aslına baktığımızda maç 2-2 olduğunda daha 20 dakika var. Nitekim beraberlik golünden hemen sonra Valencia'nın müthiş yaratıcılığı ile Pedro golü buluyor. Tam 'F.Bahçe zar zor kazandı' diyecektik ki uzatmaların son dakikasında Eze, F.Bahçe'nin tüm umutlarını eziyor. Arao'nun hatası, Eze'nin boş kalıp kafayı vurması dünkü G.Saray'ın puan kaybını ortadan kaldırıverdi."

"HAKEMİN 2 KRİTİK HATASI VAR"

AHMET ÇAKAR: "Hakemi hiç beğenmedim. 2 kritik hatası var. Maçın başında Szalai'nin attığı golde faul yok. İstanbulspor kalecisi F.Bahçeli oyuncuya çarpıyor ama hakem faul icat edip golü iptal ediyor. İstanbulspor'un lehine verdiği penaltı da penaltı değil. Top Ferdi'nin ayağından sekip kendi ekseni etrafında dönen Ferdi'nin koluna çarpıyor. Kasıt yok ve top vücuttan sekiyor. Dolayısı ile böyle penaltı yok."

"GOLÜN İPTAL OLMAMASI GEREKİYORDU"

ERMAN TOROĞLU: "İki oyuncu da topa gelirken çarpışıyor, faul yok. Golün iptal olmaması gerekirdi. Hakemler kitap falan diyor ya bunları hakemlere anlatacak kimse yok. Bu pozisyona VAR da karışamaz. İstanbulspor kalecisi oyuncuyla çarpışıyor."

