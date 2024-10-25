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Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan sürpriz buluşma! El öpme anı gündem oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 22:20
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Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya geldi. İkilinin oturduğu masadan bir video kesiti paylaşıldı. Söz konusu videoda Çakar, Toroğlu'nun elini öpüp ''Onun hep iyiliğini gördüm'' demesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'ndan sürpriz buluşma! El öpme anı gündem oldu!

İki ünlü eski hakem şimdilerin spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu bir akşam yemeğinde bir araya gelerek hasret giderdi. Araları bozuk olarak bilinen ikilinin samimi sohbeti gündem oldu.

AHMET ÇAKAR, TOROĞLU'NU ELİNDEN ÖPTÜ

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Gazeteci Atilla Türker’in paylaştığı bir videoda Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun elini öptü ve yanağından öptü.

''MEDYACILIĞIN MARADONA'SIDIR''

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Söz konusu videonun devamında 'Kim Messi, kim Maradona, kim Johan Cruyff?' sorusuna Ahmet Çakar, ''Medyacılığın Maradona'sı Erman Toroğlu'dur'' diyerek verdiği cevap dikkatleri çekti.

''BEN ANCAK CRUYFF OLABİLİRİM''

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Çakar, kendi içinde ''Ancak Johan Cruyff olabilirim, yancı olabilirim'' diyerek soruyu cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Erman Toroğlu Ahmet Çakar
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