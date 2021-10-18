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Ahmet Çakar: Yüreğiniz varsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın

18.10.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararın doğru olduğunu belirtti. Öte yandan Ahmet Çakar, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya bir çağrıda bulundu. Tümer Metin ise kararın yanlış olduğunu dile getirdi ve 'Bana göre faul yok' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: Yüreğiniz varsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar damga vurdu. Ahmet Çakar Kim Min-Jae'nin kırmızı kart pozisyonunda Ali Şansalan'ın doğru karar verdiğini söyledi ancak MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya çağrıda bulundu. Ahmet Çakar ‘Yüreğiniz yetiyorsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın!' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tümer Metin ise kırmızı kart pozisyonu için ‘Bana göre faul yok' yorumunu yaptı.

AHMET ÇAKAR'DAN SERDAR TATLI'YA ÇAĞRI

Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda kararın doğru olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Eee Serdar Tatlı! Hatırlar mısın geçen sene Beşiktaş'a gider yapıp camia ayağa kalkınca Halil Umut Meler'i tekrar maça atamıştın. Yüreğin yetiyorsa haftaya Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Ali Şansalan'ı atasana! Dinliyor musun Ali Koç içinizden geçiyor!" ifadelerini kullandı

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o hakem fb stadından değil içeri girmek önündeki kaldırımdan geçemez

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