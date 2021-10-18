Ahmet Çakar: Yüreğiniz varsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maça hakem Ali Şansalan'ın verdiği kararlar damga vurdu. Ahmet Çakar Kim Min-Jae'nin kırmızı kart pozisyonunda Ali Şansalan'ın doğru karar verdiğini söyledi ancak MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya çağrıda bulundu. Ahmet Çakar ‘Yüreğiniz yetiyorsa Beşiktaş'a yaptığınızı yapın!' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tümer Metin ise kırmızı kart pozisyonu için ‘Bana göre faul yok' yorumunu yaptı.

AHMET ÇAKAR'DAN SERDAR TATLI'YA ÇAĞRI

Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda kararın doğru olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Eee Serdar Tatlı! Hatırlar mısın geçen sene Beşiktaş'a gider yapıp camia ayağa kalkınca Halil Umut Meler'i tekrar maça atamıştın. Yüreğin yetiyorsa haftaya Fenerbahçe-Alanyaspor maçına Ali Şansalan'ı atasana! Dinliyor musun Ali Koç içinizden geçiyor!" ifadelerini kullandı

