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Ahmet Çalık'ın o sözleri yürek burktu! Konya yasa boğuldu...

12.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konya'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için Konya halkı büyük bir üzüntü yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarına astığı tabelalarda; ''Seni unutmayacağız'' yazılı Ahmet Çalık fotoğraflarını yayınlandı. Ahmet Çalık'tan geriye ise Konyaspor'un sosyal medya için yayınladığı video kaldı... Videoda Konyaspor'un 100. yılına özel kullandığı sözler vardı. Çalık, ''Bu sezonu kazasız belasız bitirelim, son maçları kazanalım inşallah" sözleri yürek burktu.

Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Gençlerbirliği atl yapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en sonda Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, dün nikah tarihi almak için Ankara'ya giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde toprağa verildi. Futbol camiası ile Konya'da ise genç futbolcunun üzüntüsü yaşanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarındaki üst geçitlerde bulunan dijital tabelalara, 'Seni unutmayacağız' yazılı Ahmet Çalık'ın fotoğrafını yayınladı.

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İSMİ YAŞATILACAK, 6 NUMARALI FORMASI İSE MÜZEDE YER ALACAK

Yeşil-beyazlı kulüp ise Ahmet Çalık'ı ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numara forma emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.

SİVASSPOR MAÇINDA TARAFTARA SON ÜÇLÜĞÜNÜ ÇEKTİRDİ

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Başarılı futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine üçlü çektirmesi, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve kulüp tarafından yapılan röportaj görüntüleri kaldı.

"SEZONU KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

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Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı son röportajda sezonu kazasız belasız bitirmek istediklerini dile getiren Ahmet Çalık, 'Neden 6 numaralı forma' şeklindeki soruya ise ''Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım'' diye cevap verdi. Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında da konuşan Çalık, ''Abdülkerim Bardakçıyla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit
geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum'' dedi.

"BENİMLE İLETİŞİMİ İYİ"

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Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ''İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi'' şeklinde cevap verdi.

Hayatındaki en mutlu an ve Konyaspor'u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:

''Hayatta en mutlu olduğum an ise Milli Takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor'a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor'u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray'da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor'la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması iyi ki dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.''

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

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Çalık'ın 1922 yılında kurulması nedeniyle bu yıl 100'üncü yılını kutlayacak olan yeşil-beyazlı kulüp için, ''Konyaspor'un 100'üncü yıl sezonu bizim için önemli bir sezon. Umarım kulüp adına taraftar adına her şey güzel olur. Ama önce bu seneyi kazasız belasız bir bitirelim. Başarılarla son maçlarla kazanalım inşallah'' demesi dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Konya
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