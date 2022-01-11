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Ahmet Çalık'ın vefatı

11.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz: "Gerek kişiliği, gerekse futbolculuğu yönünden camiamızca da çok sevilen kardeşimizin beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür"

Gençlerbirliği Kulübü Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, başkent ekibinin altyapısında yetişen Ahmet Çalık'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Muammer Akyüz, başsağlığı mesajında, Ahmet Çalık'ın saat 09.00 civarında Gölbaşı Hacılar mevkisinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Ahmet Çalık'ın, Gençlerbirliği altyapısında yetiştiğini ve kırmızı-siyahlı ekipte kaptanlık yaptığını hatırlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Ahmet Çalık'ın ilk filiz lisansı kulübümüz tarafından çıkarıldı. 16 yaş altından başlamak üzere tüm yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, A Milli formayı da 8 kez giydi. 2016-2017 sezonunun devre arsında Galatasaray'a transfer olan Ahmet kardeşimiz, son olarak Konyaspor'da futbola devam etmekteydi. Gerek kişiliği, gerekse futbolculuğu yönünden camiamızca da çok sevilen kardeşimizin beklenmedik vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Başta ailesi olmak üzere, Gençlerbirliği camiamıza ve tüm Türk futbol kamuoyuna başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanın cennet olsun güzel kardeşim, aramızdan bu kadar erken ve genç ayrılışın hepimizi derinden üzdü."

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