Ahmet Dal: Yabancı oyuncu kontenjanının sınırlanması hakkında açıklamamız yok

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Yabancı kontenjanının 8 ile sınırlanması son derece mantıklı. Toplantıda bu görüşü Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe paylaştı' ifadelerine kulüp olarak katılmadıklarını kaydetti.

Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yabancı futbolcu sınırlaması olmaması gerektiği yönünde karar alınması ve bu kararın uzun vadeli olarak sürmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Dal, "Fikret Orman başkanlığında yapılan toplantıda birçok kulübümüz gibi sınırlama olmaması gerektiğini, mevcut sistemin aynen devam etmesini, eğer bir sınırlama getirilecekse kademeli olarak tüm kulüplerin ortak çalışması sonucu bir karar alınması ve bunun uzun süreli olması gerektiğini ifade ettik." diye konuştu.

Dal, toplantı sonrasında Fikret Orman'ın da konuyla ilgili 'Üç kulübümüz hariç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin devamını istiyor' yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Fikret Orman gerekli açıklamayı yapmıştır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yabancı sınırlamasıyla ilgili bugün bazı yayın organlarında çıkan 'Erzurumspor yabancı sınırına karşı' ifadesi kulübümüze ait değildir."

