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Ahmet Dursun, Fatih Terim'e çektiği büyük resti anlattı! 'Ben de gitmiyorum o zaman'

13.06.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş forması giydiği dönemde bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan Ahmet Dursun, Galatasaray ve Fenerbahçe için transfer itiraflarında bulundu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyleyen Dursun'un Fatih Terim'e rest çektiğini anlatması da sosyal medyada çok konuşuldu.

Ahmet Dursun, Fatih Terim'e çektiği büyük resti anlattı! 'Ben de gitmiyorum o zaman'

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ahmet Dursun, siyah - beyazlı takımın ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kapısından nasıl döndüğünü NTV'ye anlattı. Dursun'un dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

İŞTE DURSUN'UN SÖZLERİ

"SÖZLEŞMEM GEREĞİ..."

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"Fenerbahçe'den teklif aldığınız konuşulmuştu?" sorusuna Dursun, "Özellikle Galatasaray'dan. Takımın başında Hagi vardı. Benim Beşiktaş'tan ayrılma tarzım şöyle oldu, ben bütün paralarımı Beşiktaş'ta bırakıyorum. Beşiktaş'a imza atıyorum 'Diğer büyüklere transfer olmam' diye. Bu şekilde beni bırakıyorlar. Sözleşmem gereği o kulüplerle anlaşmıyorum. Kulüpten ayrılma nedenim ise Tigana." şeklinde cevap verdi.

"BEN DE GİTMİYORUM O ZAMAN"

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"Fenerbahçe'de Löw, Galatasaray'da Fatih Terim beni çok istiyordu. Fatih Hoca'nın zaten kapısından döndüm. Menajerle beraber gitmiştim. Menajersiz beni yanına kabul etmişti. Menajeri odaya almadığı için 'Ben de gitmiyorum yanına o zaman' dedim oradan çıktım. Benim Galatasaray ile olayım öyle kapanmıştı."

"LÖW HER ZAMAN İSTİYORDU"

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"Löw de her zaman istiyordu. Başkanımız Sefa Silmen "Yeri geldiği zaman ben seni vereceğim" dedi. Ben mukavelemi uzatmıştım, her şeyi Sefa başkana bırakmıştım. Çok güveniyor çok seviyordum. Geçen günlerde onu gördüm, çok mutlu oldum. Tamamen ilişkilere güvene bağlı sürdü Kocaelispor'da kariyerim. Maçtan sonra benim moralim bozuk, transfer olamadım diye. En çok isteyen Löw, diğer taraftan Galatasaray tesislerine gidiyorum Fatih hocayı karşıdan görüp bana "gel" diyor. Yanına gitmiyorum, ayrılıyorum oradan."

"ALİ ŞEN İLE ANLAŞTIM"

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"Ali Şen'in yanına gidip her konuda anlaştım. Cemil Ağabey de oradaydı. Komik bir anım oldu. "Sen Türksün bizdeki oyuncular Almanya'dan geldi, İstiklal Marşı'nı bilmiyor sen biliyor musun?" dedi, "Biliyorum" dedim. Orası da bir şekilde olmadı elimin tersiyle ittim. Sonrasında ilk defa Beşiktaş'tan haber geldi. Fatih Doğan'ın çok emeği vardır. En çok onunla konuştum Beşiktaş ile alakalı. Beni baya poh pohladı galiba gazetede (gülüyor). Eskiye dayalı sohbetlerimiz oluyor. Ben ona diyorum sen olmasaydın bu transfer olmazdı diye."


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