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Ahmet Engin'in hayali A Milli Takım

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Duisburg formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ahmet Engin, en büyük hayallerinden birinin milli takım için oynamak olduğunu söyledi.

Ahmet Engin'in hayali A Milli Takım

22 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet Engin, antrenman sonrası Demirören Haber Ajansı'na özel konuştu. Bu sezon MSV Duisburg formasıyla ligde 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 21 maçta forma giyip 1 gol, 6 da asiste imza atan Ahmet Engin, ligin alt sıralarından kurtulmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Almanya'nın Duisburg kentinde doğan yetenekli futbolcu, kariyer hedefleriyle ilgili, "En büyük hayallerim, şehrimin takımı (Duisburg-Moers) MSV Duisburg ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Ayrıca 1. Bundesliga'da da forma giymek istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek de benim için gurur verici olur. Zaten milli takımın maçlarını her zaman takip ediyorum. Elbette en büyük hayallerimden biri de milli takım için oynamak."

Şu ana kadar milli takım yetkililerinden kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Ahmet Engin, "İnşallah ileride milli formaya kavuşacağım gelişmeler olur. Milli takımın idari mevzularına dair konuşacak durumda değilim. Türkiye'de neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum. Ama Şenol Güneş hocama başarılar diliyorum. İnşallah Türkiye'miz layık olduğu yerlere gelir" diye konuştu.

MSV Duisburg antrenmanını takip eden Ahmet Engin'in menajeri Fatih Feyizoğlu da, dört yıldır MSV Duisburg'un formasını giyen Ahmet Engin'in iyi bir sezon geçirdiğini ve ortaya koyduğu performansla da milli takım şansını hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

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Ahmet Engin a milli takım

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