Ahmet Ertegün, bir sosyal medya kullanıcısının Lana Del Rey ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası merak edildi. Vatandaşlar internette; Ahmet Ertegün kimdir? Ahmet Ertegün kimleri meşhur etti? Ne zaman öldü? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

AHMET ERTEGÜN KİMDİR?

Ahmet Ertegün 31 Temmuz 1923 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk-Amerikan müzik yapımcısı, iş adamı ve bilinen bir müzik şirketinin kurucusu olan Ertegün, The Rolling Stones, Led Zeppelin'in yanı sıra Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi isimleri müzik dünyasına kazandırmıştır.

Ahmer Ertegün, 14 Aralık 2006 yılında henüz 83 yaşındayken hayatını kaybetti.

AHMET ERTEGÜN KİMLERİ MEŞHUR ETTİ?

Ahmet Ertegün; Ray Charles, Aretha Franklin ve Ella Fitzgerald da dahil olmak üzer Miles Davis gibi isimlere kasetler yaptı.

Ahmet Ertegün; Frank Zappa, Stevie Wonder, Rolling Stones, Bee Gees, Led Zeppelin, Genesis, Emerson Lake and Palmer, Bette Midler gibi çok sayıda sanatçının şöhret olmasını sağladı.

AHMET ERTEGÜN NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ahmet Ertegün, 29 Ekim 2006 yılında New York'ta bir The Rolling Stones konseri esnasında ayağının kayması sonucu düşerek başını vurmuştur.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Ertegün; New York Presbyterian Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinden sonra yoğun bakıma alınmış ve 14 Aralık 2006 günü hayata gözlerini yummuştur.

Ahmet Ertegün'ün n aaşı, Türkiye'ye getirilerek 19 Aralık 2006'da ailesinin diğer fertleri gibi Üsküdar Özbekler Tekkesi'nin hazîresine defnedilmiştir.

