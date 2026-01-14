MAGAZİN

Hastaneden 'Geniş Aile' pozu! Arkadaşları Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadı: Gözler Zuhal Topal'ı aradı

Karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle hastanede tedavi gören Ufuk Özkan için doktorlar kısa süre önce karaciğer nakli kararı almıştı. Uygun donör bekleyen ünlü oyuncuyu Geniş Aile dizisindeki rol arkadaşları hastanede ziyaret etti. Fırat Tanış o anları paylaşarak Özkan'a destek mesajı verdi. Sosyal medyada ise Zuhal Topal'ın ziyarete gitmemiş olması dikkat çekti.

Hastaneden 'Geniş Aile' pozu! Arkadaşları Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadı: Gözler Zuhal Topal'ı aradı
Çiğdem Sevinç

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Hastaneden Geniş Aile pozu! Arkadaşları Ufuk Özkan ı yalnız bırakmadı: Gözler Zuhal Topal ı aradı 1

ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gören Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamayı kardeşi Umut Özkan yaptı. Yapılan son tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiğini belirten Umut Özkan, doktorların bu doğrultuda karaciğer nakli kararı aldığını ve uygun donör beklendiğini açıkladı.

Hastaneden Geniş Aile pozu! Arkadaşları Ufuk Özkan ı yalnız bırakmadı: Gözler Zuhal Topal ı aradı 2

GENİŞ AİLE EKİBİNDEN ZİYARET

Karaciğer nakli kararı sonrası tedavisi hastanede devam eden Ufuk Özkan’ı, Geniş Aile dizisindeki rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti. Ziyarete dair bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Tanış, paylaşımına şu notu düştü:

“Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var.”

Paylaşılan fotoğrafta dizideki partneri Zuhal Topal'ın olmaması takipçilerin dikkatini çekti.

Hastaneden Geniş Aile pozu! Arkadaşları Ufuk Özkan ı yalnız bırakmadı: Gözler Zuhal Topal ı aradı 3

