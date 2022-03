Ahmet Hakan, köşe yazısında Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan'dan oluşan Yeni Türkü'nün daha önce seslendirdiği Mamak Türküsü ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Şarkıyı seslendiren Athena grubunu sert bir dille eleştirdi. Peki Ahmet Hakan, Athena’nın Mamak Türküsü yorumuna ne dedi? Gökhan Özoğuz, Ahmet Hakan'a yanıt verdi mi? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

AHMET HAKAN, ATHENA'NIN MAMAK TÜRKÜSÜ YORUMUNA NE DEDİ?

Athane grubunun solisti Gökhan Özoğuz dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Zamansız YeniTürkü iyi ki varsınız. Mamak Türküsü Karanlıklar içinden seslenen umut dolu, özgürlüğün havaya kalkan yumruğudur" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan, Athena grubunun yorumladığı şarkıyı dinledi.

Ahmet Hakan, köşe yazısında Yeni Türkü müzik grubunun şarkılarından biri olan Mamak Türküsü’nü tekrar yorumlayan Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz'u sert bir dille eleştirdi. Athena'nın yorumunu beğenmediğini açıkça vurgulayan Ahmet Halan şarkıyı mahvettiklerini belirtti.

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Athena’nın Mamak Türküsü yorumunu, terlik fırlatarak, yüzümü buruşturarak, 'Şarkıyı mahvetmişler' diye haykırarak diyerek dinledim, çok sorry”

GÖKHAN ÖZOĞUZ, AHMET HAKAN'A NE YANIT VERDİ?

Ahmet Hakan eleştirisinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Fakat Gökhan Özoğuz, Ahmet Hakan'ın köşe yazısı ile ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Gökhan Özoğuz'un kendisini sert bir dille eleştiren Ahmet Hakan'a ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

MAMAK TÜRKÜSÜ'NÜN SÖZLERİ NELERDİR?

Geldiğimizde otlar yem yeşildi

Ve kuzeyde idi güneş.

Kömür deposu boşaldı işte,

Mamak'a son bahar geldi

Güneş altında tutsaklar

Geçen son bahara bakıyorlar

Şirin mi şirin gece kondu evleri

Samsun asvaltında otomobiller

Ne güzeldir yollarda olmak şimdi...

GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun solistidir.

2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.

Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.

Gökhan Özoğuz'un solisti olduğu Athena Grubu'nun albümleri:

One Last Breath (1993)

Holigan (1998)

Tam Zamanı Şimdi (2000)

Mehteran Seferi (EP) (2001)

Herşey Yolunda (2002)

US (2004)

Athena (2005)

İT (EP) (2006)

100 Şerefli Yıl (EP) (2007)

Pis (2010)

Altüst (2015)