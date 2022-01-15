Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında farklı yönleriyle ele alındı

İSTANBUL (AA) - Yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Medrese Davutpaşa'daki etkinlikte "Tanpınar ve Toplumsal Kimlik" ile "Tanpınar ve Şehir" başlıklı açık oturumlar yapıldı ve Tanpınar'ın hayatından fotoğrafların yer aldığı bir sergi sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Tanpınar'ı vefatının 60. yılında saygı ve rahmetle andığını belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle birlikte İstanbul pek çok şaire, yazara, sanatçıya ruhunu vermiş bir şehirdir. Bazı yazarlar da kendi yazdıklarıyla, vücuda getirdikleri eserlerle, şehirlere kendilerinden bir ruh, zenginlik katarlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu iki tanıma da dahil bir münevverdir." dedi.

Turan, Tanpınar'ın İstanbul'un maddi kültürüyle manevi dinamiklerini derin bir sezgiyle kavradığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Eserlerinde gönüller sultanı İstanbul'u adeta yeniden var etmiştir. Sadece İstanbul'u da değil Ankara'yı, Erzurum'u, Konya'yı, Bursa'yı... Medeniyetimizin taç şehirlerini, başkentlerini derinlikli bir bakışla, içten bir sevgiyle anlatmıştır. Tanpınar'ın karış karış adımladığı sur içinde aynı içten duygularla gezinmek hepimize çok şey kazandıracaktır. Fatih'te, bizi geçmişle gelecek arasında biçimlendiren değerlerin layıkıyla farkına varmanın yolu, bize bu önemli hususları işaret eden Tanpınar gibi kıymetli yazar ve münevverlerimizi yakından tanımaktan, eserlerini okumaktan geçiyor."

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Birol Emil ise Tanpınar'ın eserlerinde yer alan her şeyin estetik ve güzel bir biçimle ele alındığına işaret ederek, "Tanpınar'ın bu sanatkar yaratışı tüm eserlerinde vardır. Onda yükselen, fikre doğru genişleyen ve derinleşen bir yaratış vardır. Özellikle Beş Şehir eserinde bunu görürüz." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleme aldığı "Huzur" romanını her zaman gençlere, öğrencilerine kültür ve medeniyeti, eski İstanbul'u öğrenmeleri için okuma önerisinde bulunduğunu dile getiren Emil, usta edebiyatçının ikinci önemli eserinin ise "Beş Şehir" olduğuna dikkati çekti.

Emil, konuşmasında ayrıca Tanpınar'ın eserlerinin dilinin inceliklerinden bahsetti.

Fatih Belediyesi olarak İstanbul aşığı yazarları genç nesillere ve tüm İstanbullulara tanıtmayı amaçladıklarına dikkati çeken Turan, Tanpınar'ın eserlerinde şehirle insan, insanla mekan, mekanla kültür arasındaki ilişkiyi verimli bir tartışmaya dönüştürdüğünü söyledi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tanpınar'ın eserlerinde sıkça dile getirdiği Türk müziği eserlerinin yer aldığı bir konser gerçekleştirildi.

Yaprak Sayar'ın solist olarak yer alacağı konserde gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu da seslendirilen eserlerin Tanpınar'ın dünyasındaki yerini anlattı.

Etkinlik kapsamında yarın ise Doç. Dr. Turgay Anar rehberliğinde Tanpınar'ın eserlerinde çokça işlediği İstanbul'un değişik noktalarının ziyaret edildiği bir gezi gerçekleştirilecek.

