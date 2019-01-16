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Ahmet Kavalcı: Tolgay için Galatasaray teklif yapmadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.01.2019 15:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılması için değerini bulması gerektiğini söyleyen Kavalcı, bu futbolcu için Galatasaray'ın teklifte bulunmadığını belirtirken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in talep etmesi halinde, kadro dışı kalan oyuncularla görüşme yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Babel'in gitmesinin ardından gözler Gökhan Töre'ye çevrildi.

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Kadro dışı kalan yıldız oyuncu için Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, "Eğer hocamız bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunmak istediğini bize iletirse, biz de kadro dışı kalan isimlerle görüşme yaparız" dedi.

Kadro dışı kalan yıldız oyuncu için Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, "Eğer hocamız bu oyuncularla ilgili tasarrufta bulunmak istediğini bize iletirse, biz de kadro dışı kalan isimlerle görüşme yaparız" dedi.

Kavalcı ayrıca Tolgay Arslan için teklifler olduğunu belirterek, "Biz oyuncuya bir yatırım yaptık ve bunun karşılığını almadan göndermeyiz" diye konuştu.

Kavalcı ayrıca Tolgay Arslan için teklifler olduğunu belirterek, "Biz oyuncuya bir yatırım yaptık ve bunun karşılığını almadan göndermeyiz" diye konuştu.

Kadrosunu Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'le güçlendiren Beşiktaş'ta, Ryan Babel'in Fulham'a gitmesinin ardından gözler bu bölgede forma giyen Gökhan Töre'ye çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Töre'yle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu.

Kadrosunu Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'le güçlendiren Beşiktaş'ta, Ryan Babel'in Fulham'a gitmesinin ardından gözler bu bölgede forma giyen Gökhan Töre'ye çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Gökhan Töre'yle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edilirken, Futbol A Takımından Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı, gündemdeki konularla ilgili açıklamada bulundu.

Kadro dışı kalan futbolcularla ilgili olarak Teknik Direktör Şenol Güneş'in rapor vermesi halinde harekete geçebileceklerini söyleyen Kavalcı, "Biz bu futbolculara takım bulmaları halinde gidebileceklerini söyledik. Ancak şu anda hocamızın kadro dışı kalan futbolcularla ilgili bir isteği olursa, biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yaparız ve görüşmelerimizi gerçekleştiririz. Gökhan Töre'yle ilgili olarak hocamız şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadı. Hocamız bu bölgede Lens, Mustafa Pektemek ve Quaresma'nın olduğunu söylemişti. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan futbolcularla ilgili olarak Teknik Direktör Şenol Güneş'in rapor vermesi halinde harekete geçebileceklerini söyleyen Kavalcı, "Biz bu futbolculara takım bulmaları halinde gidebileceklerini söyledik. Ancak şu anda hocamızın kadro dışı kalan futbolcularla ilgili bir isteği olursa, biz de yönetim olarak üzerimize düşeni yaparız ve görüşmelerimizi gerçekleştiririz. Gökhan Töre'yle ilgili olarak hocamız şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadı. Hocamız bu bölgede Lens, Mustafa Pektemek ve Quaresma'nın olduğunu söylemişti. Ancak eğer kendisi görüşmemizi isterse, biz de görüşmemizi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

Kadro dışı kalan oyuncuların kulüp bulması halinde gidebileceklerini söyleyen Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan konusunda ise farklı bir tutumda olduklarını söyledi. Bu futbolcu için Beşiktaş'ın bir yatırım yaptığını söyleyen Kavalcı, "Tolgay'ın sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'la bir anlaşması var ve kendisinin de bir değeri var. Şu ana kadar bizim istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" dedi. Tolgay Arslan için Fenerbahçe'nin teklifinin olduğunu belirten Kavalcı, Galatasaray'ın ise Tolgay için herhangi bir teklifte bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kadro dışı kalan oyuncuların kulüp bulması halinde gidebileceklerini söyleyen Ahmet Kavalcı, Tolgay Arslan konusunda ise farklı bir tutumda olduklarını söyledi. Bu futbolcu için Beşiktaş'ın bir yatırım yaptığını söyleyen Kavalcı, "Tolgay'ın sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'la bir anlaşması var ve kendisinin de bir değeri var. Şu ana kadar bizim istediğimiz parayı getiren olmadı. Tolgay için yurt dışından henüz teklif yok, yurt içinden bazı teklifler var ancak bu teklifler istediğimiz miktara ulaşmadığı için anlaşma sağlanamadı" dedi. Tolgay Arslan için Fenerbahçe'nin teklifinin olduğunu belirten Kavalcı, Galatasaray'ın ise Tolgay için herhangi bir teklifte bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in devre arasında Burak Yılmaz'ı istediğini söyleyen Ahmet Kavalcı, "Hocamız forvet hattına Burak Yılmaz'ı istiyordu. Bunun yanında bir de stoper istiyordu. Buraya da Mirin'i aldık. Sağ bek ve sol bek arayışlarımız da var ama öncelikli transferlerimizi sonuçlandırdık. Bunun yanında tabii ki bize uyan, uygun bir transfer olursa, bunu gerçekleştiririz. Önümüzdeki yılın yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz. Yarın iyi bir oyuncu bulursak ve şartları da bize uyarsa, tabii ki imzayı attırırız" dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in devre arasında Burak Yılmaz'ı istediğini söyleyen Ahmet Kavalcı, "Hocamız forvet hattına Burak Yılmaz'ı istiyordu. Bunun yanında bir de stoper istiyordu. Buraya da Mirin'i aldık. Sağ bek ve sol bek arayışlarımız da var ama öncelikli transferlerimizi sonuçlandırdık. Bunun yanında tabii ki bize uyan, uygun bir transfer olursa, bunu gerçekleştiririz. Önümüzdeki yılın yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz. Yarın iyi bir oyuncu bulursak ve şartları da bize uyarsa, tabii ki imzayı attırırız" dedi.

Brezilyalı oyuncu Adriano'ya teklif yaptıklarını da belirten Kavalcı, "Biz Adriano'yu çok seviyoruz. Kendisine sözleşme teklifinde bulunduk. Adriano'nun futbolu burada bırakmasını istiyoruz. Kendisi de İstanbul'u ve Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap vermedi. Sezonun ikinci yarısında bu konu da netleşir" açıklamasını yaptı. (İHA)

Brezilyalı oyuncu Adriano'ya teklif yaptıklarını da belirten Kavalcı, "Biz Adriano'yu çok seviyoruz. Kendisine sözleşme teklifinde bulunduk. Adriano'nun futbolu burada bırakmasını istiyoruz. Kendisi de İstanbul'u ve Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifimizi yaptık ve bekliyoruz. Şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap vermedi. Sezonun ikinci yarısında bu konu da netleşir" açıklamasını yaptı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş tolgay arslan şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alin topcunuzu sizi fifaya sikayet etsinde uste birde ceza odeyin sanki messi
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