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Ahmet Kural'ın Gassal dizisi büyük ses getirmişti! O ünlü oyuncu kadın gassal oldu! Tesettüre girdi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 17:47
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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı son zamanların en çok ses getiren projelerinden biri olan Gassal dizisine ünlü kadın oyuncu kadın gassal olarak katıldı.

Ahmet Kural'ın Gassal dizisi büyük ses getirmişti! O ünlü oyuncu kadın gassal oldu! Tesettüre girdi...

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yepyeni bir dizi seyirciyle buluşturmuştu. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal isimli dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleriyle ses getirmişti.

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Dizi müzikleri ve hikayesiyle sosyal medyanın günlerdir konuştuğu dizi, her detayıyla gündem olmaya devam ediyor. 1 sezonu yayınlanan Gassal'in konusu şöyleydi: "Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir. Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder."

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O OYUNCU KADIN GASSAL OLDU!

İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin ise çok geçmeden ikinci sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Hande Soral görüldü. Soral, diziye kadın gassal olarak katıldı.

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Hande Soral'ın yanı sıra şarkıcı Bayhan da şarkılarıyla dizideki yerini aldı.

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Ahmet Kural
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