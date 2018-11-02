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Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Sıla Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü açıklayınca akıllara eski sevgili Naz Çekem gelmişti! Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı eski sevgilisi Sıla'nın yaşadıklarına dair konuştu

Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Kural "sadece kolunu tuttum" diyerek iddiaları yalanlasa da Sıla'nın anlattıkları eski defterleri açtı.

Bunlardan biri de Naz Çekem oldu. Daha önce Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem, Sıla olayı sonrasında ortaya çıktı ve Kanal D'deki '2 Sayfa'ya konuştu.

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SILA ÖLEBİLİRDİ!

Daha önce Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, "Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım" dedi.

Yıllar önce Ahmet Kural'la birlikte olduğunu hatırlatan Naz Çekem, kendi başından geçenleri şöyle anlattı:

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  • Bir davette karşılaştık. Şiddet önce hakaretlerle başladı. Ben sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Gülerek benim parmağımı sıktı ve parmağım kırıldı.

GEREKİRSE TANIKLIK YAPARIM

  • Ben şikayetçi olmadım çünkü Ahmet'in babası benim kuzenimden rica etti, o zaman özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ama Sıla konuştuğu için arkasındayım. Gerekirse mahkemede tanıklık da yaparım. Bu olaydan sonra benden özür de dilemedi.

  • Sıla gerçekten Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçı. Bana kimse inanmamıştı, şimdi Sıla açıklamalarda bulununca bana 'Sen haklıymışsın' diye mesajlar geliyor. Allah Sıla'yı korusun, Ahmet Kural da cezasını bulsun istiyorum.

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'ALKOL ALINCA DEĞİŞİYOR'

Naz Çekem parmağını Ahmet Kural kırdığı zaman şöyle demişti:

"Ahmet aslında çok iyi bir insandır. Ama alkol alınca değişiyor. O gece bana zarar verdi. Bir daha görüşmeme kararı aldım. Canım yanıyor, iki gündür ağlıyorum. Ameliyat gerekebilir. Dava açmayı düşünüyorum."

SILA'YA DA SARHOŞKEN SALDIRDI

Ahmet Kural ikinci şiddet olayında da sarhoştu. Sıla'nın savcılığa yaptığı şikayete göre dayak olayı 29 Ekim'de saat 04.00'da meydana geldi.

Sıla verdiği ifadede Ahmet Kural'ın yaptıklarını şöyle anlattı: "Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. 45 dakika sürdü bu saldırı".

ŞOFÖRÜ KURTARDI

Evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural'ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü Mahmut Kapçak tarafından kurtarıldığına söylüyor. Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık olarak gösterdi.

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