Ahmet Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem konuştu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu dün adliyeye gidip oyuncu Ahmet Kural'ı kendisini dövüp ölümle tehdit ettiği için şikayet edince gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Kural "sadece kolunu tuttum" diyerek iddiaları yalanlasa da Sıla'nın anlattıkları eski defterleri açtı.

Bunlardan biri de Naz Çekem oldu. Daha önce Kural'ın parmağını kırdığı Naz Çekem, Sıla olayı sonrasında ortaya çıktı ve Kanal D'deki '2 Sayfa'ya konuştu.

SILA ÖLEBİLİRDİ!

Daha önce Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını ifade eden Naz Çekem, "Çok üzülüyorum çünkü Sıla ölebilirdi. Allah korumuş. Ben ifadesini okurken ağladım" dedi.

Yıllar önce Ahmet Kural'la birlikte olduğunu hatırlatan Naz Çekem, kendi başından geçenleri şöyle anlattı:

Bir davette karşılaştık. Şiddet önce hakaretlerle başladı. Ben sakinleştirmeye çalıştım ama işe yaramadı. Gülerek benim parmağımı sıktı ve parmağım kırıldı.

GEREKİRSE TANIKLIK YAPARIM

Ben şikayetçi olmadım çünkü Ahmet'in babası benim kuzenimden rica etti, o zaman özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ama Sıla konuştuğu için arkasındayım. Gerekirse mahkemede tanıklık da yaparım. Bu olaydan sonra benden özür de dilemedi.

Sıla gerçekten Türkiye'nin çok sevdiği bir sanatçı. Bana kimse inanmamıştı, şimdi Sıla açıklamalarda bulununca bana 'Sen haklıymışsın' diye mesajlar geliyor. Allah Sıla'yı korusun, Ahmet Kural da cezasını bulsun istiyorum.

'ALKOL ALINCA DEĞİŞİYOR'