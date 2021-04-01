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Ahmet Kural kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural kimdir?

01.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında başlayacak ve kardeş vatan Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesini anlatacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" isimli dizinin başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi usta oyuncular yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başrollerinden olan Ahmet Kural'ın kim olduğu ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ahmet Kural kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural kimdir?

Ahmet Kural, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı komedi filmleriyle tanınan Ahmet Kural, bir dönem Sıla ile yaşadığı çalkantılı birliktelikle magazin sayfalarına konu oluyordu. Şimdi ise yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide baş rol oynayacak olan Ahmet Kural kimdir?

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982'de emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gözlerini açtı. Konservatuvarda okuyan ablasının da etkisi ile oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Ahmet Kural lise senelerinde tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Master'ından sonra ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü isimli dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği isimli dizilerde aldığı roller ile ekranlara gelmeye başladı.

Ahmet Kural, daha sonra Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak reytingler beklenen düzeye ulaşamadığı için Gazi dizisi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Yine aynı sene içerisinde Güneşin Oğlu isimli sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Daha sonra ise Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu Çalgı Çengi isimli sinema filminde çok sevdiği arkadaşı Murat Cemcir ile baş rolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde ise Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin baş rollerini yine Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaştı. Daha sonra Düğün Dernek isimli sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı.

2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırdı, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde ise karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin baş rolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2 : Sünnet filminin baş rollerini yine Murat Cemcir ile paylaştı.

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Ahmet Kural Murat Cemcir Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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