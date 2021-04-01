Ahmet Kural kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural kimdir?

Ahmet Kural, yer aldığı projelerin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı komedi filmleriyle tanınan Ahmet Kural, bir dönem Sıla ile yaşadığı çalkantılı birliktelikle magazin sayfalarına konu oluyordu. Şimdi ise yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizide baş rol oynayacak olan Ahmet Kural kimdir?

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982'de emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gözlerini açtı. Konservatuvarda okuyan ablasının da etkisi ile oyuncu olmaya karar veren Ahmet Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Ahmet Kural lise senelerinde tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Master'ından sonra ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü isimli dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği isimli dizilerde aldığı roller ile ekranlara gelmeye başladı.