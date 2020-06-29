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Ahmet Nur Çebi açıkladı! 'Bırakmam Seni' için özel tv yayını ve tişört satışı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni" kampanyası ve gelecek planlamalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Ahmet Nur Çebi açıkladı! 'Bırakmam Seni' için özel tv yayını ve tişört satışı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz sayısında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.

"Değerli Beşiktaşlılar,

Kulübümüz adına çok önemli bir aya giriş yapmış bulunmaktayız. Göreve geldiğimizde doğmuş ve doğacak gelirlerimizin temlik altında olması nakit akışımızı sıfıra indirmiş ve giderlerimizi karşılamayı güç bir konuma getirmişti. Bu olumsuzluklara Kovid-19 salgınının da eklenmesi tüm dünya ekonomisini olduğu gibi bizi de derinden etkiledi. Deyim yerindeyse şartlar, futbol camiasını akıntıya kürek çekme noktasına getirdi. Yayın gelirlerimiz ve bilet satışlarımız durdu. Giderlerimiz arttı. Camiamızın her ferdine bunları anlatmayı görev bildik, aynı çatı altında yaşayan bir aile olduğumuzu anlattık.

TİŞÖRT VE CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmeler ışığında haziran ayında kulübümüzün geleceği için dönüm noktası olacak olan bir bağış kampanyası başlattık. Bu kampanya yalnızca maddi değil, manevi değerlerimiz için de oldukça mühim. Kampanyamız, zamanla genişleyecek. Taraftarlarımızla buluşacağımız ve yoğun şekilde talep edilen 'Bırakmam Seni' tişörtlerimizi satın alma fırsatını herkese sunacağımız bir televizyon yayını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş için en ufak katkısını verebilecek herkesin fedakârlığına talibiz. Kuşkusuz, tüm bu çabalarımız önümüzdeki senelerde semeresini verecektir.

GENÇ SPORCULARA YÖNELECEĞİZ

Zaman, özümüze dönme zamanı... Sporcularının fedakârlıklarıyla, taraftarının desteğiyle ve bizlerin yoğun mesaileriyle bu çetrefilli sürecin de altından kalkacağız. Hepinizin malumudur ki Beşiktaş 'Kolej Takımı'nın, kendi çocuklarının takımıdır. Öz kaynakla, kendi imkânlarımızla şampiyon olmak bizim için çok daha kıymetlidir. Bu sebeple, kendi içimize yönelerek tüm branşlarda ekseriyetle genç sporculara yöneleceğiz.

İŞ İNSANLARINA VE TARAFTARLARA DAVET

Beşiktaş, her zaman olduğu gibi bu zorlukların da altından kalkacak ve müreffeh vakitlerine geri dönecektir. Birbirimize sımsıkı tutunmamız gereken bu süreçte, alicenap Beşiktaş Camiası'nın desteğinden mahrum kalmayacağımızı biliyor, tüm iş insanlarımızı da kampanyamıza dayanak olmaya davet ediyorum. Beşiktaş'ı bırakmayalım. Güçlü bir şekilde 'Bırakmam Seni' diyelim.

Sevgi ve saygılarımla"

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 yıl önce şampiyonlar liginden namağlup çık gelirler şampiyonluk lar okadar oyuncu sat sonra bırakmam seni kim bırakır ki böyle olursa
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