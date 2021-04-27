SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızda

Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızda

27.04.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rizespor maçı öncesi açıklama yaparak "Taraftarımız bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda" dedi.

Ahmet Nur Çebi: Bir tek taraftarımız yanımızda, herkes karşımızda

Beşiktaş kafilesi, deplasmandaki Rizespor maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Trabzon’a uçtu. Ekip, Trabzon’dan karayoluyla Rize’ye geçecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ, takımla birlikte Rize’ye gitti.

Trabzon şehrinde açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, "Taraftarımız bizim için kıymetli. Bir tek onlar kaldı yanımızda, herkes karşımızda. İyi olmadı mı? Doğrusu bu! Hatay karşımızda, Rize karşımızda! Herkes toparlandı, üstümüze geliyorlar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sergen Yalçın'dan flaş forvet kararıSergen Yalçın'dan flaş forvet kararı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Bomba iddia! Galatasaray ve Burak Yılmaz

Belözoğlu'ndan Mesut Özil kararı!

Belözoğlu'ndan Mesut Özil kararı!

Salih Uçan Süper Lig devi ile anlaştı

Salih Uçan Süper Lig devi ile anlaştı

Kahin aslandan şampiyonluk tahmini

Kahin aslandan şampiyonluk tahmini

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.