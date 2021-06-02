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Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar açıklaması

02.06.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tivibu Spor'a bir röportaj verdi ve merak edilenleri yanıtladı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin sözleri...

Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi şampiyonluktan transfere, Sergen Yalçın'la sözleşmeden geleceğe dair pek çok konuda açıklamalar yaptı.

"PARANIN ARAÇ OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

Bu şampiyonlukların, Türk futboluna da bir şeyler kazandırdığını düşünüyorum. İnanırsanız, tertemiz şekilde bu kupaları kazanmak da mümkün. Paranın her şey olmadığını, araç olduğunu ama yeterli olmadığını gösterdik. Biz hak ettik, aldık. Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söylebiliyor. Bunu gördüğüm andan itibaren bu sözümden geri dönmedim.

"AVRUPA'DA KUPA İSTİYORUZ"

Bizim borcumuz var. Herkes biraz şaşırıyor, küsüyor. Gelen para, gidiyor zaten. Limitler çerçevesinde en iyisini yapmak zorundayız. Ülke puanına katkı vermek zorundayız, böyle bir misyon edindik. Bu sene tabiri caizse torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var."Orta ve iyi karar transferlerle Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Mümkün olursa da kupa kaldırmak istiyoruz. Önce bir kafanıza koyacaksınız. Yine çift kupa almak, şampiyon olmak istiyoruz. Biz bu arzu ve istekle yola çıkıyoruz. Avrupa'da kupa istiyoruz.

"UÇUK KAÇIK TRANSFER YOK"

Şampiyonlar Ligi için transfer formulüyle, ben kulübü aldığım çıkmaza geri götürürüm. En doğru olanı yapmaya çalışacağım. Rüştümüzü ispat ettik, biraz başkanlarına güvensinler. Uçuk kaçık transferler yapmayacağım.

"LİMİTLERDE TORPİL İSTİYORUZ"

Bu sene tabiri caizse sicil ve limitlerde torpile ihtiyacımız var. Bizi biraz kayırsınlar. Biz dışarıda Türkiye'yi temsil edeceğiz, hafif torpile ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da, herkesin bize söylediği, ülke puanına ihtiyacımızın olduğu. Limitimiz 200'se 300, 300'se 450 istiyoruz. Torpil istiyoruz, açık açık söylüyoruz.

"SERGEN HOCAYLA DEVAM EDERİZ"

Sergen Hoca'nın dik duruşu var, geriye dönmez, vazgeçmez. Cesaretli ve zeki. Başkanı olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Başarının dışında da iyi bir karakter. Hocamızdan hiçbir zaman vazgeçmedim. O kadar üst üste geldi ki.. Sürekli bir maç, hafta arası maç. Hocanın kafasını karıştırmayalım, yormayalım diye diye son 8-10 haftada konuşacak hali yoktu. Süreç içinde biz birbirimizden emin olduğumuz için konuşmadık. 8-10-12 hafta önce konuşacak halimiz yoktu. O süreçte hocanın kafasını karıştırarak konuşmamız gerektiğini o da biz de düşünmedik. Zaten konuşacağız ve beraber yola devam edeceğiz. Benim gönlümde, zihminde bir değişiklik yok. Konuşacağız. Hocamız 1 hafta 10 gün dinlenmek istiyorum dedi, gelecek, bugün yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum. Sorun yaşayacağımızı hiç sanmıyorum.

ROSIER VE GHEZZAL

Rosier ve Ghezzal'ın kalmasını istiyoruz ama Rachid'in son dakikada gelen, Rosier'in de ona yakın olduğunu hatırlarsanız, bir daha Rachid bir daha Rosier çıkabilir mi? Çıkabilir. Biz onları sevdik, olursa onlar olur, olmazsa başkası. Burası koskoca Beşiktaş camiası, Ahmet Nur Çebi de gidebilir.

ABOUBAKAR'IN DURUMU

Gökhan Gönül bende oynuyordu Fenerbahçe'ye gitti, kimse ona bir şey demiyor da Aboubakar'ı mı gündeme alıyorsunuz? Aboubakar da başka takımda oynayabilir. Sakattı, oynayamaz, şu bu dendi, en son Sivas maçında sakat haliyle çıkıp oynamak istedi, 'Bitmişken bana şans verdiniz' dedi. Hiç kimsenin Beşiktaş'tan büyük olmadığını söylemek isterim. Sporcu profesyonelce işini yapıyor, ben de başkanlığımı yapıyorum, kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam. Her iyi oynadım deyip zam ver diyenle burayı yönetemeyiz.

"4 GENÇ OYUNCUYA TEKLİF VAR"

Teklifler var, genç çocuklar, isimlerini vermeyeceğim, akılları karışmasın. O çocuklarımızın biraz daha bizimle pişmelerini tercih ediyorum ama beklenmedik gelişmeler olabilir. 3 tane genç oyuncudan bahsediyoruz, hatta bugün 4. Hepsi de genç.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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