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Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması

23.05.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson ve basketbol takımı hakkında açıklamalrda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basketbolda Anadolu Efes'e yarı finalde elendikleri maçın ardından konuştu.

Atiba'nın istediği sürece Beşiktaş'ta kalacağını kaydeden başkan, "Atiba ile sözleşme zaten herhalde şöyle yazılmış, canı ne zaman isterse gider, istediği sürece böyle kalır diye. Atiba canı istediği güne kadar kalır, belki de yarın aday olursa seçimi de kaybederiz, o kadar seviliyor. İyi karakter, bize çok faydası olur." ifadelerini kullandı.

Basketbolda örnek olacak bir proje yürüttüklerini kaydeden Çebi, "Umarım basketbolda yürüttüğümüz proje diğer kulüpler tarafından da görülür ve sempatiyle karşılanır. Bana göre çok başarılı oldular, sonraki sene çok daha başarılı olacağını düşünüyorum çocukların. Sporda özellikle yarışmacı kulüplerden bazıları çok çabuk sonuca gidip kupaları kaldırmayı tercih ediyor olabilir ama biz Beşiktaş olarak başka bir formül üzerinden yürüdük. Çocuklarımızı Bandırma'dan aldık, geldik, sahiplendik. Onlar bize değer verdiler ve değer kattılar. Her birinin değerinin çok yükseldiğini biliyoruz, bunlar gurur kaynağı. Türk sporundaki bu olayın sadece basketbolda değil, futbolda, hentbolda, her yerde böyle olması lazım. Birkaç tane kaliteli yabancılar, iyi örnek olsunlar diye. Basketbolda da kreatif yüksek oyuncular ve geri kalanı bizim oyuncularımız, başka türlü altından kalkamayız. Ne kulüpler altından kalkabilir, ne de ülkemiz sportif anlamda altından kalkabilir." dedi.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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