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Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 08:50 | Son Güncelleme

TRT Spor'a konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Everton forması giyen Cenk Tosun'un, transfer listelerinde olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi "Cenk Tosun bizim için daha uygun olur, olabilse keşke. Tanıdığımız bir futbolcu. Satışını yapan da benim. Benim için özel bir çocuk. Şu anda başka bir kulüpte oynuyor. Ocak ayında şartlar nasıl oluşacak bilemiyorum. Eğer 'Sana ihtiyacımız var' derlerse Cenk'e burada top oynatma şansımız olmayacak. Ama varsa bir imkan, 'Evet 6 ay, 1 sene sizde oynayabilir' derlerse kapımız açık. Ben, Cenk'i çok isterim. Kulüp olarak yabancı sayısı konusunda sıkıntı içindeyiz. Yerli birini tercih ederiz. Cenk Tosun, çocuğumuz olması nedeniyle tercih sebebimiz. Ya nasip. Kulübünün ocak ayında vereceği kararı görmeden bir tasarrufta bulunamayız. Olursa neden olmasın; çok isteriz" dedi.

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