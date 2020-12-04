Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi "Cenk Tosun bizim için daha uygun olur, olabilse keşke. Tanıdığımız bir futbolcu. Satışını yapan da benim. Benim için özel bir çocuk. Şu anda başka bir kulüpte oynuyor. Ocak ayında şartlar nasıl oluşacak bilemiyorum. Eğer 'Sana ihtiyacımız var' derlerse Cenk'e burada top oynatma şansımız olmayacak. Ama varsa bir imkan, 'Evet 6 ay, 1 sene sizde oynayabilir' derlerse kapımız açık. Ben, Cenk'i çok isterim. Kulüp olarak yabancı sayısı konusunda sıkıntı içindeyiz. Yerli birini tercih ederiz. Cenk Tosun, çocuğumuz olması nedeniyle tercih sebebimiz. Ya nasip. Kulübünün ocak ayında vereceği kararı görmeden bir tasarrufta bulunamayız. Olursa neden olmasın; çok isteriz" dedi.



