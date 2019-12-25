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  4. Ahmet Nur Çebi'den 'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok

Ahmet Nur Çebi'den 'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında derbinin hakemleri Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’a maç verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Ahmet Nur Çebi'den 'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbide düdük çalan Cüneyt Çakır ve VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan’a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlamadı.

Kulüpler Birliği’nde bugünün gündem maddelerinin farklı olduğunu ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" açıklamasını yaptı.

Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ardından hakem kararlarına tepki göstermiş ve bu konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Çebi, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edilirken, Beşiktaş Kulübü de dün TFF’ye başvurarak, VAR hakemi Mete Kalkavan ile maçın hakemi Cüneyt Çakır arasında geçen VAR konuşma kayıtlarının açıklanması talebinde bulundu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Malatya maçını da mı hakemle kaybettiler ?
cahil bizde onun peşindeyiz..takım kötüyse kötü futbolcuyla yen yeneceksen..bırak hakem hakemlik yapsın...
Fenerbahçe kazanınca o maçın hakemine maç verilmiyor kaybedince ertesi maç hakem iş alıyor ve bu sezon başından beri böyle devam ediyor ben hakem olsam göztepe alanya kayseri maçlarında ki gibi Feneri ince ince alırım aşağı her maç 30 bin abi deli misin.
neden FENERBAHÇE 6 maç da vermediler bizde cvp alamadık bekleyin alirsiniz
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