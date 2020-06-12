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Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün başlattıkları "Bırakmam Seni" kampanyasına 8 saatte 80 bin kişinin katıldığını açıkladı ve Quaresma konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'den Quaresma açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün kulübe destek amaçlı başlatılan "Bırakmam seni" kampanyasına dair ilk detayları açıkladı. TRT Spor'a konuk olan Çebi, "Kampanyanın belli bir süresi yok. Miktardan çok, katılımcı sayısı benim için önemli. 10-15 günde istediğimiz katılıma ulaşacağını düşünüyorum, daha 8 saat olmadan 80 bin katılıma ulaştı. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar destek vermiş" ifadelerini kullandı. Çebi'nin diğer sözleri şöyle:

"BU KAMPANYAYI TARAFTAR İSTEDİ"

Çebi,"Ekonomik anlamda iş adamlarının desteğine çok ihtiyacımız var. 1 hafta 10 gün boyunca televizyonlarda program yapacağız ve kampanyamızı anlatacağız. Bizim için 1 kuruş da, 1000 kuruş da çok önemli. Şunu söylemek isterim ki, tişörtlerimiz hakkında çok fazla soru geliyor. Bir satış yapmak kaydıyla, bu kampanyayı yapmıyoruz. Tamamen gönül işi dedik. Bu kampanyayı benden taraftar istedi, camia 'yap' dedi." açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'I UÇURACAĞIZ"

Çebi,"Artık popülist politikalarla, 'onu getireceğiz', 'bunu getireceğiz' dönemi bitti. Öze dönmeliyiz. Kampanya ile birlikte öze dönüş de başlamış oldu. Ben Sergen hocayı da şans olarak görüyorum. Kendisiyle anlaştığımızda, 'Altyapıya da önem veriyoruz' demesi beni oldukça mutlu etmişti. Gelecek yardımlar direkt kulüp kasasına gidecek. Beşiktaş'ı uçuracağız." ifadelerini kullandı.

"DAVALARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Çebi,"Kulüpler yoksa futbolcular da olmaz. Kulüplerin korunması gerekiyor. Mutlaka herkes fedakarlık yapacak, mühim olan bunun tatminkar olması. Herkesle sözleşme yapıyoruz, UEFA'ya gidiyoruz başka bir şey, bankaya gidiyoruz başka bir şey... Bağımlılık çok önemli bir sorun. Bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyor, bu bir davadır. Ben bu davaların takipçisi olacağım. Sonuna kadar gideceğim. Görev süremin sonuna kadar burada olacağım. Beni sadece genel kurul gönderir. Gelen paralar borca gitmiyor, direkt borcun faizine gidiyor. Yakın zamanda yaratılacak kaynaklarla biraz daha rahatlayacağız." dedi.

"QUARESMA DEFTERİ KAPANDI"

Çebi, "Ricardo Quaresma defteri kapandı, önümüze bakalım. Quaresma, Kasımpaşa'da yoluna devam ediyor. Beşiktaş'ta güzel günler yaşadı, yeni oyuncularla devam etmeliyiz." dedi.

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