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Ahmet Nur Çebi’den şampiyonluk sözleri

09.04.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları finale değindi. İşte detaylar…

Ahmet Nur Çebi’den şampiyonluk sözleri

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Beşiktaş Başkanı, kulüp dergisinin nisan sayısında yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

"Futbol takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm spor branşlarında öz değerlerimiz ve öz kaynaklarımızdan aldığımız güç ile hep birlikte sevineceğimiz nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız."

BEŞİKTAŞ CAMİASINA MESAJ

Camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini kaydeden Çebi, "Bu sabır gerektiren, inanç gerektiren, disiplin ve konsantrasyon gerektiren süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Her Beşiktaşlının birbirine özenle, sevgiyle ve inançla yaklaşması gerekmektedir. Emin adımlarla ilerlememizin bir diğer şartı da budur" dedi.

"MALİ DİSİPLİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bankalarla revize edilen anlaşmanın önemine dikkati çeken Çebi şunları aktardı: "Her adımımızı 'Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkiler?' diye düşünerek atıyoruz. Günlük, anlık, popülist tutumlarla asla hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda özenle, dikkatle, sabırla çalışarak Bankalar Konsorsiyumu ile imzaladığımız yapılandırma anlaşması kulübümüz için büyük önem arz ediyor.

"ASLA REHAVETE KAPILMAYIZ"

5+2 yıl olan eski anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize ettik. Bu anlaşma bugünümüzü finansal olarak yönetilebilir hale getirmiştir. Ancak geleceğimiz için asla rehavete kapılmamamız gerektiğinin de altını bir kez daha önemle çizmek isterim. Bankaların verdiği ciddi emeklerle imzalanan bu anlaşma biz kulüp yöneticilerinin sorumluluğunu bir kez daha artırmıştır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Anlaşma konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Çebi görüşlerini şöyle tamamladı:

"ŞİMDİ ÇEKİDÜZEN VERME ZAMANI"

“Şimdi kendimize çekidüzen verme zamanıdır. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak bu görevlere geldik. Akıl dışı, popülist tutumlar içinde olmadan, elbette yarışmacı karakterimizden taviz vermeden ekonomik yapımızı düzelterek geleceğe ilerleyeceğiz. Aldığımız emanetin bilincindeyiz. Mali disiplinimizi elden bırakmayacağız."

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Beşiktaş'ın Şampiyon olmasını destekleyen bir Galatasaraylı olarak;Şerefiyle,Hakkısına tezat,Utanmaz-Arlanmaz Suratıyla hala daha koca bir meşrebi geniş midesiyle ortalarda demeç veren Ahmet Nur Cebe'siyle Şampiyon olasın FBJK

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