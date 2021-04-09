Ahmet Nur Çebi’den şampiyonluk sözleri

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Beşiktaş Başkanı, kulüp dergisinin nisan sayısında yer alan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

"Futbol takımımızın lig ve kupa şampiyonluğu yolunda ilerleyişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm spor branşlarında öz değerlerimiz ve öz kaynaklarımızdan aldığımız güç ile hep birlikte sevineceğimiz nice yeni şampiyonluklar yaşayacağız."

BEŞİKTAŞ CAMİASINA MESAJ

Camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini kaydeden Çebi, "Bu sabır gerektiren, inanç gerektiren, disiplin ve konsantrasyon gerektiren süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Her Beşiktaşlının birbirine özenle, sevgiyle ve inançla yaklaşması gerekmektedir. Emin adımlarla ilerlememizin bir diğer şartı da budur" dedi.

"MALİ DİSİPLİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bankalarla revize edilen anlaşmanın önemine dikkati çeken Çebi şunları aktardı: "Her adımımızı 'Beşiktaş'ın geleceğini nasıl etkiler?' diye düşünerek atıyoruz. Günlük, anlık, popülist tutumlarla asla hareket etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu kapsamda özenle, dikkatle, sabırla çalışarak Bankalar Konsorsiyumu ile imzaladığımız yapılandırma anlaşması kulübümüz için büyük önem arz ediyor.