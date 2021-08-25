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Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması

25.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes transferi ile ilgili konuşan Çebi, çıkan dedikodulara son noktayı koydu.

Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes açıklaması

Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemi karıştıran Gedson Fernandes transferi konusunda emin konuşan Çebi, dedikodulara son verdi.

"DOĞRU BULMUYORUM"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Oyun içinde 8+3 şeklindeki kuralının hocaları zorladığını, özellikle son Beşiktaş maçında ben de gözlemledim. Doğru bulmuyorum. Allah, teknik direktörlere yardım etsin. Buna karşıyız, değişmesi lazım. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer konusunda konuşan Çebi, "Yerli futbolcuların ihtiyaç olması nedeniyle bizi birkaç transfer daha yapmaya zorlayabilir. 1-3 transfer yapma planı içindeyiz ama zaman gösterecek. Tercihimiz, transferleri UEFA listesi öncesinde yapabilmek." açıklamasını yaptı.

N'SAKALA HAKKINDA KONUŞTU

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında yere yığılan N'Sakala hakkında konuşan Çebi, "N'Sakala, önem verdiğimiz ve bizim çok değerli bir oyuncumuz, onu bu şekilde görmek bizi çok etkiledi. Çok şükür sağlığı iyi, umarız milli takım arasından sonra tekrar formasını giyecektir." dedi.

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LENS,DOUGLAS VE LJAJIC AÇIKLAMASI

Kadro dışı kalan oyuncular hakkında konuşan başkan, "Gereken katkı alınamadığı zaman, hocalar da haklı olarak teknik duruma bakarlar. Hocamızın da kararı Lens, Douglas ve Ljajic, 3 oyuncumuzun kadro dışı bırakılması oldu. Geçen sene de bu arkadaşlarla ilgili kapımızı kimse çalmadı, nedeni de ücretleri." ifadelerini kullandı.

GEDSON FERNANDES İTİRAFI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen yıldız oyuncu hakkında, "Gedson Fernandes başarılı bir futbolcu, almak için niyetlendik ama şu anda o konudaki isteğimiz ortadan kalkmış durumda. O işleri görebilecek futbolcularımızın olduğunu düşünüyoruz." dedi.

KAAN AYHAN, UMUT MERAŞ...

Çebi, "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları. Gurur duyuyorum onlarla, ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Beşiktaş'a gelecekte ekonomik olarak katkı sağlayabilecek oyunculara bakıyoruz. Biri olmazsa biri olur inşallah." dedi.

FİKRET ORMAN'A CEVAP VERDİ

Çebi, "Fikret Orman 2 yıl durup tekrar konuşmuş, herhalde bir sebebi vardır. Bunlar aile konularıdır. Kendisine ilk divan ya da mali genel kurulda gereken cevabı vereceğime kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.


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