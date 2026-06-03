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Jhon Duran, Galatasaray'ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman...

Al-Nassr'da şampiyonluk yaşadıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Fransız süperstar Kingsley Coman, menajerler tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Sarı-kırmızılıların masasına gelen bir diğer tanıdık isim ise Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran oldu.

Jhon Duran, Galatasaray'ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman...
Emre Şen

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve kadro planlamasını buna göre şekillendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Suudi Arabistan'da Al-Nassr formasıyla şampiyonluğa ulaşan ve Cristiano Ronaldo ile birlikte sezona damga vuran Kingsley Coman, yönünü yeniden Avrupa'ya çevirdi ve menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

COMAN’DAN AVRUPA’YA DÖNÜŞ SİNYALİ

Jhon Duran, Galatasaray ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman... 1

Suudi Arabistan'da geçirdiği sezonda 16 gol ve 12 asistlik muazzam bir performans sergileyen 29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, 1 yıldır uzak kaldığı Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Kulübü Al-Nassr ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Daha önce Bayern Münih'te Leroy Sane ile birlikte hücum hattını sırtlayan dünya yıldızı, yeniden en üst seviyede mücadele etmeyi arzuluyor.

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BARIŞ ALPER YILMAZ’IN DURUMU BEKLENİYOR

Jhon Duran, Galatasaray ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman... 2

Galatasaray yönetimi, Coman'ın transferi konusunda aceleci davranmama kararı aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu bölge için son kararını takımdaki geleceği ve Avrupa'dan talipleri merak konusu olan Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre verecek. Barış Alper'in takımdan ayrılması durumunda Kingsley Coman ismi için resmi adımların atılabileceği gelen haberler arasında.

JHON DURAN DA KAPIDA BEKLİYOR

Jhon Duran, Galatasaray ın kapısında yatıyor! Gönüldeki isim Kingsley Coman... 3

Sarı-kırmızılıların masasına sadece Coman değil, bonservisi yine Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı golcü Jhon Duran da geldi. Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'den sorunlu bir şekilde ayrılan ve Türkiye ligini yakından tanıyan 22 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'e dönmeye hazır olduğunu iletti. Ancak oyuncunun geçmişteki disiplinsiz davranışları ve takımdan ayrılış süreci nedeniyle temkinli davranan Galatasaray cephesinin, bu öneriye şimdilik olumlu bir dönüş yapmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Jhon Duran
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