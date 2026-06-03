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A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için ABD'ye ulaştı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye geldi.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası için ABD'ye ulaştı!

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.

Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.

Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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