SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi: Endişe edilecek bir durum yok

Ahmet Nur Çebi: Endişe edilecek bir durum yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.12.2020 17:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Ahmet Nur Çebi: Endişe edilecek bir durum yok

Korona virüs testi ikinci kez pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Başkan Çebi, endişe edilecek bir durum olmadığının altını çizerek, "Dün yapılan Covid-19 PCR testimin sonuçlanmasında bu yana hastanede tedavi görmekteyim. Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız bana güç veriyor. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaretAli Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Nur Çebi: Endişe edilecek bir durum yok
Çebi, son durumunu açıkladı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
TFF’den Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı
TFF’den Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Beşiktaş başkanı 2. kez koronavirüse yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.