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Ahmet Nur Çebi: Fatih hoca tabii ki alkışlayacak

07.05.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesinde İHA'ya konuştu. Fatih Terim’in "Kaybedersek Beşiktaş’ı alkışlarız" ifadeleriyle ilgili, “Tabii ki alkışlayacak. Fatih hoca yapılması gerekeni söylemiş, eklenecek bir şey yok” diyen Çebi, Galatasaray maçıyla alakalı da, “Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum” cümlelerine yer verdi.

Süper Lig’in 40. haftasında yarın Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

Derbilerin farklı bir atmosferde oynandığını belirterek sözlerine başlayan Çebi, “Galatasaray güçlü bir takım. Şampiyon olmadan oldum demek doğru değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda sadece lideriz ve henüz şampiyon olmadık. Umarım bu maçlardan sonra matematiksel olarak ihtiyaç olan puanları alarak şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Bu oluşana kadar şampiyon değiliz, ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Bu maçın da önemini de, Galatasaray’ın ne kadar büyük bir camia ve takım olduğunu da biliyoruz. Ama ben Sergen hocama ve futbolcularıma güveniyorum. İçimde huzur var ve kendimi iyi hissediyorum. Derbiyle ilgili bunu söylemek istiyorum” diye konuştu.

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"FATİH TERİM TABİİ Kİ ALKIŞLANACAK"

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Beşiktaş maçıyla ilgili olarak yorum yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Derbiyi kazanmak istiyoruz ama kazanamazsak da geçeriz kenara ve Beşiktaşlı dostlarımızı alkışlarız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu konu hakkında konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki. Yapacağını ve yapılması gerekeni söylemiş Fatih hoca, eklenecek bir şey yok. Kazanırsak tabii ki alkışlayacak” dedi.

Kadın takımının ligi şampiyon olarak tamamlamasıyla alakalı ise başkan Çebi, “Kadınlarımız bizim için berekettir ve önemlilerdir. Onların kupasıyla başlamak umarım bize şans getirir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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