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Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

14.03.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de stattan ayrıldı.

Ahmet Nur Çebi ilk yarı sonunda stattan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray’a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatırken, protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı. Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya’nın sahibi olduğu otele geçti.

Galatasaray Stadı’nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.

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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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