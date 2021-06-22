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Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

22.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Şu anda Kulüpler Birliği Binası'nda bulunan Çebi, Yönetim Kurulu'yla görüşerek istifa ettiğini açıkladı. Resmi açıklama gelecek.

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti

Beşiktaş'ta yönetim ile Sergen Yalçın arasında yeni sözleşme konusu krize dönüşürken, başkan Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde devam etmeme kararı aldı.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında, "Kulüpler Birliği Başkanlığı görevimden istifa etmedim. 6 Temmuz'da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz'daki genel kurulda aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı futbolcu sayısı, kulüp harcama limitleri gibi konularda Kulüpler Birliği Vakfı'nın taleplerine olumlu yanıt vermemesi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

Öğle saatlerinde toplanan Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak söz alan Ahmet Nur Çebi, bu kararını kulüp başkanlarıyla paylaştı.

ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Seçime kadar göreve devam edeceğini belirten Çebi "Genel kurul kararı aldık, seçime gidiyoruz. Olağanüstü bir seçim değil, normal tarihi. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. 6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sorulara ise cevap vermedi.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise konu hakkında, "Kulüpler Birliği'nde profesyonel yapıya geçeceğiz. Süper Lig A.Ş'ye geçiş konusu var. Kulüpler Birliği Vakfı daha efektif işler yapmak adına bu yönde bir adım atacak. Sayın Çebi'nin Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifası söz konusu değil, yaşanan bir sıkıntı da söz konusu değil. 5 veya 6 Temmuz'da yapılacak genel kurulda aday olmayacağını söyledi." yorumunda bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kulüpten de et bir zahmet
#çebiistifa
Parasızlıktan içerden yanıyo Ahmet Nur Bey

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