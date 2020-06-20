Ahmet Nur Çebi: Şampiyonluk istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Gençlerle harman edilmiş bir takım kurmak istediklerini kaydeden Çebi, "Gençlerle yola devam etmek istediğimizi dile getirdik ve bunu da icraatlerimizle gerçekleştirmeye başladık. Umarım böyle devam eder. Niyetim 4 altyapıdan, 3-4 tane de scoutun bulduğu yabancı oyunculardan, bize destek verecek, futbolcularımıza güç verecek oyuncular." dedi.
Takımın maliyetini azaltsalar da şampiyonluk hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan başkan, "Biz şampiyonluktan uzak bir takım kuracağımızı söylemiyoruz. Herhalde birileri yanlış anlıyor. Beşiktaş'a avantajlı olacak bir takımla şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu sezon da şampiyonluktan vazgeçmediklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Matematiksel olarak şansımız varsa, sonuna kadar kovalamak istiyoruz. Geçen hafta kötü başladık ama kötü başlayıp iyi de bitirebiliriz. Umarım kötü başlayıp, iyi bitireceğiz." diye konuştu.
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