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Ahmet Özhan Uşak'ta konser verdi

10.04.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Özhan Uşak'ta konser verdi

Uşak Belediyesince düzenlenen programda, sanatçı Ahmet Özhan sevenleriyle buluştu.

Belediye tarafından açılışı gerçekleştirilen Uşak Belediyesi Kitap Fuarı'nın yapıldığı SGK Pazarı alanında, Tarkan Köylü tarafından kum sanatı gösterisi sunuldu.

Köylü'nün gösterisinin ardından yazar Sinan Yağmur tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

22 Nisan'a kadar devam edecek kitap fuarı ve ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ahmet Özhan da sahne aldı.

Özhan, verdiği konserde sevilen tasavvuf müziği eserlerini seslendirdi.

Konsere, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Kültür Turizm Müdürü Sabri Ceylan ve vatandaşlar katıldı.

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