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Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Bir süredir Galatasaray altyapısında forma giyen genç golcü Ahmet Sivri, 2,5 yıllık profesyonel sözleşmeyi imzaladı.

Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Kuzey Kıbrıs ekibi Yenicami AK'dan transfer ettiği Ahmet Sivri ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bir süredir Galatasaray altyapısında forma giyen Ahmet Sivri, profesyonel sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Ahmet Sivri

Genç golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''10 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım.Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme,dostlarıma,akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç.ASLOLAN DAİMA GALATASARAY'dır'' ifadelerini kullandı.

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Ahmet Sivri Galatasaray

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