Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağız

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve temasların olumlu seyrettiğini söyledi.

Ürkmezgil, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Medipol Başakşehir ile toplamda 13 yıla varan birlikteliğini sonlandıran Avcı ile ilgili Ürkmezgil, "Abdullah Avcı, benim kardeşim gibidir. Benim için birçok manada çok önemlidir. Başakşehir ile ilişkisinin çok güzel bitmesi, oradan güzel anılarla ve iz bırakarak ayrılması sevindirici. Hayırlısı olsun. Ona bu zemini hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ile diğer yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil, Avcı ile detayları görüştüklerini vurgulayarak, "Birtakım görüşmelerimiz var. Olumlu da seyrediyor. Şu anda atılmış bir imza, kesinleşmiş bir şey yok. O noktadaki açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Birtakım şeylerin daha sağlıklı bir zemine oturması açısından detayları konuşuyoruz. Herhalde birkaç gün içinde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.