SPOR

Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağız

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.05.2019 19:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlamak üzere. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile görüştüklerini doğrularken tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağız

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüklerini ve temasların olumlu seyrettiğini söyledi.

Ürkmezgil, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün bir araya geldiklerini kaydetti.

Medipol Başakşehir ile toplamda 13 yıla varan birlikteliğini sonlandıran Avcı ile ilgili Ürkmezgil, "Abdullah Avcı, benim kardeşim gibidir. Benim için birçok manada çok önemlidir. Başakşehir ile ilişkisinin çok güzel bitmesi, oradan güzel anılarla ve iz bırakarak ayrılması sevindirici. Hayırlısı olsun. Ona bu zemini hazırlayan Sayın Göksel Gümüşdağ ile diğer yönetici arkadaşlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Ürkmezgil, Avcı ile detayları görüştüklerini vurgulayarak, "Birtakım görüşmelerimiz var. Olumlu da seyrediyor. Şu anda atılmış bir imza, kesinleşmiş bir şey yok. O noktadaki açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Birtakım şeylerin daha sağlıklı bir zemine oturması açısından detayları konuşuyoruz. Herhalde birkaç gün içinde netlik kazanır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İHTİMALLE 3 YILLIK SÖZLEŞME TECELLİ EDECEKTİR"

Siyah-beyazlı yönetici, Abdullah Avcı ile bugün gerçekleştirdikleri görüşmede edindiği izlenimle ilgili, "Çok kolay bir şey değil. 13 yıl görev yaptı. O camiadan ayrılmanın verdiği hüznü ve duygusallığı yaşayacaktır. Yeni bir heyecan ve büyük bir takım var. Çok büyük bir takımda olmayı her hoca ister. Onun da heyecanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı'nın sözleşme süresinin büyük ihtimalle 3 yıl olacağını anlatan Ürkmezgil, "Detaylar henüz konuşulmadı. Çok önemli, aşılmayacak konular yok. Bu tarz detayların konuşulması için prensip olarak Başakşehir'den tamamen ilişiğini kesmesini bekledik. Yönetim kurulumuzun süresi 3 yıl olduğu için büyük bir ihtimalle 3 yıllık sözleşme tecelli edecektir." diyerek sözlerini tamamladı.

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