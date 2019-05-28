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Ahmet Ürkmezgil: Benim gönlüm Abdullah Avcı'dan yana

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemindeki bir numaralı isim olan Abdullah Avcı için siyah-beyazlılardan resmi açıklama geldi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, teknik direktörlük için gönlünün Abdullah Avcı'dan yana olduğunu ve durumun 3-4 gün içerisinde netleşeceğini söyledi.

Ahmet Ürkmezgil: Benim gönlüm Abdullah Avcı'dan yana

Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra Abdullah Avcı ile yola devam etmek niyetinde olan Beşiktaş'ta bu hafta yapılacak görüşme trafiğinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Sezonun son maçının ardından Başakşehir yönetiminden düne kadar düşünme süresi isteyen Abdullah Avcı'nın, kararının Beşiktaş'ta çalışma yönünde olduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı'nın, Başakşehir'le daha yeni imzaladığı 5 yıllık sözleşme bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Avcı'nın da bu değişimi gerçekleştirebilmek için öncelikle Başakşehir yönetimiyle oturup, anlaşma yapması gerekiyor.

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Başakşehir ile Beşiktaş arasında başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde de olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi. Başakşehir yönetiminin Avcı'dan devam eden sözleşmesi için bir tazminat talebinin olması beklenmiyor. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kafasında 'Ayrılık' olan bir teknik adamı kulüpte zorla tutmanın bir yararı olmayacağı kanaatinde. Bir takım prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Avcı'nın, Beşiktaş'la 3 yıllık anlaşma yapması bekleniyor. Başkan Fikret Orman son görev süresini Avcı'yla tamamlamak niyetinde.

3-4 GÜN İÇİNDE NETLEŞEBİLİR

Abdullah Avcı ile görüşmeleri yürüttüğü belirtilen Yönetici Ahmet Ürkmezgil Akşam'a şu açıklamaları yaptı:

"Abdullah Avcı benim çok eski arkadaşım. Haftada zaten 2-3 kez kendisiyle görüşüyorum. Yeni kararlar aşamasında. Benim Abdullah Avcı ile ilgili dileğim belli. Ama henüz Göksel Gümüşdağ'la kendisi başbaşa görüşmedi. Konuştuktan sonra 3-4 gün içinde kendisiyle teknik direktörlük için konuşabiliriz. Benim şu anda onunla yaptığım görüşmeler tamamen arkadaşlık ilişkisinden kaynaklanıyor. Ama o başkanıyla görüştükten sonra biz resmi olarak konuşabiliriz. Bu 3-4 gün içinde netleşir."

(Akşam)

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