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Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'da en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu oldu

19.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, altyapıda yetişen Ahmetcan Kaplan'ın satışından Yusuf Yazıcı ve Sörloth'dan sonra en yüksek geliri elde etti

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.

2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon avro bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon avro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon avro kazandı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon avro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon avro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon avro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.

- Trabzonspor'da 18 maç forma giydi

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon yükseldiği A takımda 13 lig, 5 de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.

Genç futbolcu, 1214 dakika boyuncu görev yaparken forma giydiği tek sezonda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı.

- Futbola başlangıcı

Futbol kariyerine 1 Temmuz 2018'de Trabzonspor altyapısında forma giyerek başlayan 19 yaşındaki futbolcu, ardından Trabzonspor 16 yaş altı takımına geçti.

22 Ocak 2019'da Trabzonspor 17 yaş altı takımına, 4 Ağustos 2020'de Trabzonspor 19 yaş altı takımında oynayan stoper oyuncusu, 11 Kasım 2020'de de Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Ahmetcan Kaplan, 27 Eylül 2021 tarihinde geçen sezon ligin 7. haftasında Alanyaspor maçıyla ilk kez A takım formasını giydi.

Bordo-mavili futbolcu, 1 yıla yakın sürede Avrupa'nın önemli kulüplerinden Ajax'a transfer olmayı başardı.

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