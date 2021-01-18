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Ahşap yakma sanatçısı ilgisizlikten yakındı

18.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Ahşap yakma sanatçısı ilgisizlikten yakındı

Erzurum’da ahşap yakma ve oyma usta öğreticisi Canip Cihangir, sanata olan ilgisizlikten yakındı.

Erzurum’da ahşap yakma ve oyma usta öğreticisi Canip Cihangir, sanata olan ilgisizlikten yakındı. Yaklaşık 40 yıldır ahşap yakma ve oyma sanatı alanında eserler verdiğini söyleyen Cihangir, “Bu sanatları öğrenmek isteyen öğrencilere ve destek olan yöneticilere ihtiyacımız var.” dedi.
Palandöken Belediyesi’ne bağlı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde halk eğitim destekli kurslar veren ahşap yakma ve oyma usta öğreticisi Canip Cihangir, tarihi çok eskilere dayanan bu tür el sanatlarının günümüzde eskisi kadar rağbet görmediğini söyledi.
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun olduğunu belirten Cihangir, “Yaklaşık 40 senedir resim ve ahşap yakma, ahşap oyma resimler ile naht sanatıyla ilgili çalışmalar yapıyorum.” diye konuştu.
“Kültürümüzle yoğrulmuş çalışmaları yapmak en büyük tutkum”
Ahşap yakma sanatının sabır işi olduğunu dile getiren Cihangir, “Özellikle kavak kontra ve atıl durumdaki tahtalar ile naht sanatı ile hat ağırlıklı kültürümüzde olan kompozisyonlar, kafesler, ahşap portre, ahşap oyma, figürler, portreler yapıyor ve flografi yağlı boya kursları veriyorum. Sanatsal değerleri olan kültürümüzle yoğrulmuş çalışmaları yapmak en büyük tutkum.” ifadelerini kullandı.
“Eserlerimize kıymet verilmesi sanata ve sanatçıya verilen değerdir”
En büyük sıkıntılarının sanata olan ilgisizlik, duyarsızlık olduğunu ifade eden Cihangir, şöyle devam etti:
“Bu sanatları öğrenmek isteyen öğrencilere ve destek verecek yöneticilere ihtiyacımız var. En büyük arzum bu bayrağı bizden devralıp daha ileriye götürecek öğrenciler yetiştirmek. Gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kahve köşelerinden uzaklaşıp el becerilerini geliştirmelerini ve meslek öğrenmelerini istiyorum. Özellikle gençlerimizi boş vakitlerini üretmeye, tarih kokan bu sanatı öğrenmeye bekliyorum. Bizleri anlayarak yapmış olduğumuz el emeği göz nuru eserlerimize kıymet verilmesi sanata ve sanatçıya verilen değerdir.”

Ahşap yakma sanatçısı ilgisizlikten yakındı

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