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İtalya'ya gitmişti! Icardi keyiften dört köşe: Sosyal medyadan göndermeli paylaşım

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile devam eden boşanma davasında önemli bir hukuki kazanım elde etti. Milano Mahkemesi, yüksek tutarlı nafaka talebini ve bu karara yapılan itirazı reddederken, Arjantinli yıldız gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

İtalya'ya gitmişti! Icardi keyiften dört köşe: Sosyal medyadan göndermeli paylaşım
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayan ve kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olarak ayrılan Mauro Icardi, özel hayatındaki uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde önemli bir sonuç elde etti. Arjantinli futbolcunun eski eşi Wanda Nara ile Kasım 2024'ten bu yana devam eden boşanma davasında İtalya'dan dikkat çeken bir karar çıktı.

MAHKEMEDEN ICARDI KARARI

İtalya ya gitmişti! Icardi keyiften dört köşe: Sosyal medyadan göndermeli paylaşım 1

Milano'da görülen davada mahkeme, Wanda Nara'nın aylık yaklaşık 400 bin euroyu bulan nafaka talebini kabul etmedi. Kararın ardından yapılan itiraz da İtalyan yargısı tarafından reddedildi.

Böylece nafaka talebiyle ilgili süreçte Icardi lehine verilen karar kesinleşirken, dosyada geriye yalnızca resmi boşanma kararının açıklanması kaldı.

SOSYAL MEDYADAN DETAYLARI PAYLAŞTI

İtalya ya gitmişti! Icardi keyiften dört köşe: Sosyal medyadan göndermeli paylaşım 2

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mauro Icardi, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden eski eşim için aylık 250 bin euro, kızlarımın her biri için 65’er bin euro ve boşanma tazminatı olarak da aylık 100 bin euro talep edilmişti. Hakim, 1 Haziran 2026’da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun kalmayan ve paramı almaya çalışan taraf bu karara itiraz etti. Bugün, 27 Temmuz 2026’da İtalyan Mahkemesi’nin kararı çok netti: İTİRAZ GEÇERSİZ. Böylece her türlü talep ve başvuru yolu kapandı. Geride sadece resmi boşanma kararının açıklanması kaldı. İtalyan adalet sisteminin işleyişi harika. Oysa 2024'te tüm adli süreci İtalya'da başlattığım için bana 'deli' demişlerdi"

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

İtalya ya gitmişti! Icardi keyiften dört köşe: Sosyal medyadan göndermeli paylaşım 3

Icardi, ilk açıklamasının ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise eski eşi Wanda Nara'ya yönelik dikkat çeken bir mesaj verdi.

"Kral, piyonlarla tartışmaz; sadece ilerlemeye devam eder. Tahtayı tekmeleme, oyunun nasıl bittiğini görme sırası sana da gelecek."

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