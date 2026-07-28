Sivasspor’da çifte sakatlık!

Sivasspor, Kayserispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan futbolcular Emre Gökay ve Mehmet Feyzi Yıldırım’ın sağlık durumları hakkında resmi açıklamada yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, genç futbolcu Emre Gökay’ın sol ayak bölgesine aldığı darbe sonucu derin bir kesik oluştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından oyuncunun ayağına 5 dikiş atıldığı, tetanoz aşısının yapıldığı ve gözetim altına alındığı belirtildi. Emre Gökay’ın sağlık durumunun kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Hazırlık maçında sakatlanan Mehmet Feyzi Yıldırım’ın ise karşılaşma sırasında sağ arka uyluk (hamstring) kasında ağrı hissederek oyuna devam edemediği aktarıldı. Yapılan MR incelemelerinde semimembranosus kasında grade 2 rüptür (ikinci derece kas yırtığı) tespit edildiği açıklandı. Genç futbolcunun tedavisine başlanırken, rehabilitasyon sürecinin sağlık ekibinin kontrolünde sürdürüleceği kaydedildi.

Her iki futbolcunun da bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.