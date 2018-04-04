Ahu Sungur Bir Mucize Olsun'daki yeni rolüyle şaşırtacak!

Bir Mucize Olsun’ dizisinde pavyon şarkıcılığında fenomen olmaya aday. Ağzında sakızı, hayalleri, maskeleri, takıları, umutları ve umutsuzluğu, afişleri ve plak kapakları ile dizinin en renkli karakteri olarak başarılı oyuncu Ahu Sungur’un hayat verdiği Maksude karakteri şimdiden dikkat çekmeye başladı.

Gerçek hayatta Maksude, sahne adı olarak ise Sude’yi tercih eden karakter için afiş çekimleri yapıldı. Ahu Sungur bu çekimlerden görüntüleri Instagram hesabından “Kendini star sananım... Şikago Gazinosu’nun gülü... Serçe parmağında koca imitasyon yüzüğü.. Her an bi zengin olacağım ifadesi...” cümleleriyle paylaştı.

Ahu Sungur’un bu paylaşımı takipçileri tarafından da çok beğenildi.