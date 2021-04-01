Ahu Sungur tepki çekince... 'Kocamla sevişip...'

Kedisi Müjgan'ın dört yavrusu olduğunu sosyal medyadan duyuran oyuncu Ahu Sungur'a 'Evde hayvan üretiyorsun' şeklinde yorumlar geldi.

Kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği için tepki çeken ve bu yüzden 'Sokak hayvanlarının vebalini aldın' şeklinde mesajlara maruz kalan oyuncu, kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapanları mahkemeye verdiğini söyledi.

Ahu Sungur bir takipçisinin "Ne iftirası ablacım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip hayvan ürettin mi üretmedin mi bunu açıkla" sorusu üzerine çok kızdı ve şu yanıtı verdi:

"Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!"



