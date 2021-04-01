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Ahu Sungur tepki çekince... 'Kocamla sevişip...'

01.04.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yavru kedilerinin fotoğrafını paylaşan Ahu Sungur, “Hayvan üretimi yapıyorsun” şeklinde yorum yapanlara dava açacağını söyledi. “İki aynı cins kediyi çiftleştirmedin mi?” diye soran takipçiye ise şoke eden bir yanıt verdi.

Ahu Sungur tepki çekince... 'Kocamla sevişip...'

Kedisi Müjgan'ın dört yavrusu olduğunu sosyal medyadan duyuran oyuncu Ahu Sungur'a 'Evde hayvan üretiyorsun' şeklinde yorumlar geldi.

Kedilerini kısırlaştırmak yerine çiftleştirdiği için tepki çeken ve bu yüzden 'Sokak hayvanlarının vebalini aldın' şeklinde mesajlara maruz kalan oyuncu, kendisine 'vebal ve üretici' ithamlarını yapanları mahkemeye verdiğini söyledi.

Ekran Alıntısı

Ahu Sungur bir takipçisinin "Ne iftirası ablacım? İki aynı cins kediyi çiftleştirip hayvan ürettin mi üretmedin mi bunu açıkla" sorusu üzerine çok kızdı ve şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Kocamla sevişip çocuk da yaptık o da üretime giriyor mu acaba? Mesela bunun için de hesap vermem gerekiyor mu? Ben sana gece kiminle seviştiğini soruyor muyum da sana kedimin çiftleştiği tekir dert oluyor?!"

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Suat Sungur
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