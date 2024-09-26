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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin otopsi sürecini anlattı! "Annemi kaldırdığımda sağ gözünde ve yastıkta kan vardı"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.09.2024 22:07
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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba 1 Eylül'de Amerika'da hayatını kaybetti ancak cenazesi hâlâ Türkiye'ye getirilemedi. Ünlü oyuncunun ölümüyle ilgili otopsi süreci bir türlü bitmek bilmiyor. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin ölümünün şüpheli görüldüğü için otopsi istendiğini açıkladı.

Ahu Tuğba Amerika'da vefat etti. Vefatının üzerinden 3 hafta geçti ancak cenazesi getirilemedi. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin annesinin son anlarını anlattı. Ayrıca resmi işlemlerin uzamasına da isyan etti. Anjelik Calvin'in Kanal D ana haberde yer alan açıklaması haberimizde.

SÜREÇ NEDEN UZADI?

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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba uzun süredir Amerika'da yaşıyordu. Solunum yetmezliği sorunları vardı. 1 Eylül'de hayatını kaybedince ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemleri ise yaklaşık 1 ay sürdü. Peki, o süreç neden bu kadar uzadı?

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in annesinin otopsi süreci ve ölümüne dair özel açıklamalarda bulundu.

"GÖZÜNDE VE YASTIKTA KAN VARDI"

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Anjelik Calvin, "Ben göreceğim annemi niçin vefat etmiş? Çünkü ben anneciğimi kaldırdığım zaman sağ gözü biraz kötüydü. Yastığında bir miktar kan vardı. Ağzından mı geldi benim annemim kan, yoksa gözünden mi geldi?" dedi.

SON ANINI ANLATTI

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Annesinin son anından bahseden Calvin şu ifadeleri kullandı:

"Dua etti 'Allah da sana koşsun yavrum' dedi. 'Allah önüne çıkarsın'. Sonra iki yaşında bebek gibi 'ben ilgi istiyorum, çok ilgi istiyorum' dedi. Uykum bastırdı alnını öptüm."

MÜFETTİŞ SORUN ÇIKARMIŞ

Anjelik Calvin açıklamasına, "Annemin bir solüsyon cihazı vardı ve bu bölgenin müfettişi yani otopsisinin emrini veren müfettiş bize 'Ölüm raporu getirin doktordan' diye inat etti. Adam inatla otopsiye almadı. Hatta bekletti çünkü inat etti. Müfettişin inadı ve kişisel egosu yüzünden üst birimlere şikayet etmek zorunda kaldık." diye devam etti.

"EVLADI OLARAK ŞÜPHE ETTİM"

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Ünlü oyuncunun kızı otopsi raporuna kendisinin zorladığını söyedi.

Calvin, "Ölüm anında poliseler geldi, incelemeyi yaptılar. Herhangi bir şüpheli bir durum bulamadılar. Bana 'Hasta mıydı' deyip üstüne kapamaya çalışıyor. Hastaydı ama konuşuyordu benimle. Yani kalbi mi durdu? Sağ gözü biraz kanlıydı ve yastıkta da bir kan vardı. Ben şüphe ettim evladı olarak.

Florida'da şöyle bir kanun varmış. Bir hastalığınız var ise bir cihaz kullanıyorsanız evde, eğer ki o cihaz oksijen cihazıysa solunum yoluna bağlı bir ölüm olarak kayda geçiyor. Çok şaibeli bir ölüm dendi. Ben zorladım otopsiyi." ifadelerine yer verdi.

CENAZE TARİHİ

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Otopsinin tamamlanması yaklaşık 1 ay sürdü. Otopsi işlemleri sona erdi ama rapor bir hafta sonra çıkacak. Gözler şimdi cenaze törenine çevrildi.

Anjelik Calvin cenaze töreni tarihine dair, "Cuma akşamüstü orada olacağız, hafta sonu bekleniyor ama cenaze tarihi kesin değil." dedi.

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Ahu Tuğba
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