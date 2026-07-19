Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kavanozdaki kırıntılar...'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın mahkemede yaptığı savunma ortaya çıktı.

Jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerde uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Yalçıntaş, mahkemede yaklaşık altı ay önce Londra'da deneme amaçlı yalnızca bir kez kenevir kullandığını ifade etti.

Burak Doğan'ın haberine göre; hakkındaki uyuşturucu ticareti suçlamalarını kabul etmeyen Yalçıntaş, suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden tahliyesini talep etti.

YALÇINTAŞ JANDARMA VE SAVCILIK İFADESİNDE;

"Uyuşturucu madde kullanmıyorum. 1.5 senedir sigara içmiyorum" diyen Yalçıntaş'ın mahkemedeki savunmasında ise;

"6 ay önce 31 ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, tek seferlik denemelik kullanmıştır. Hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim. Uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum" dedi.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI İSE ŞÖYLE;

"Ben kimseye uyuşturucu madde satmıyorum. Kavanozun içerisindeki bitkilerle alakalı, kavanoz boştu, kavanozdaki kırıntılar annemin köyden bana gönderdiği kekik kırıntılarıdır, koku itibariyle aynıdır, öğütücüleri Londra'da bulunan Buğra isimli arkadaşım bana hediye etti, kendisi İngiliz vatandaşı ve orada yaşamaktadır, ben bunun yasaklı bir malzeme olduğunu bilmediğim için dolaba atmıştım, tütüncülerde vesaire reyonlarda satıldığını gördüğüm için illegal olduğunu bilmiyordum.

Hassas terazi konusunda sporla ilgili olarak yediklerimin gramajlarını düzenleme amacıyla kullanmaktayım, en son 6 ay önce 31 Ocak tarihinde Londra'da uyuşturucu madde kullanmıştım, pasaport girişlerimde Londra'da olduğum sabittir, tek seferlik denemelik kullanmıştım, tek seferlik kenevir maddesi kullanmıştım, hiperaktivite bozukluğum olduğu için çok kötü etkilenmiştim.

Ben uyuşturucu madde ticareti yaptığıma ilişkin beyanları kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ederim."