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Cem Uzan aşka geldi! Yine sevgilisini paylaştı

Uzun süredir Fransa’da hayatını sürdüren Cem Uzan özel hayatıyla gündeme geliyor. Uzan'ın sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu'ndan yeni bir kare geldi.

Cem Uzan aşka geldi! Yine sevgilisini paylaştı
Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Alara Koçibey’in ardından yeni bir aşka yelken açtı.

2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Cem Uzan aşka geldi! Yine sevgilisini paylaştı 1

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı ortaya çıkmıştı.

Cem Uzan aşka geldi! Yine sevgilisini paylaştı 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili zaman zaman sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşarak gündeme geliyor. Cem Uzan yine aşka geldi ve sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaştı.

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cem uzan
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