Cem Uzan aşka geldi! Yine sevgilisini paylaştı

Uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Alara Koçibey’in ardından yeni bir aşka yelken açtı.

2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı ortaya çıkmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili zaman zaman sosyal medya üzerinden fotoğraflar paylaşarak gündeme geliyor. Cem Uzan yine aşka geldi ve sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaştı.