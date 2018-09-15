MAGAZİN

Ahu Yağtu 7 yıl sonra yeniden podyumda

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 01:25 | Son Güncelleme

Eda Güngör'ün MBFWI SS’19 kapsamında sergilediği yeni Prêt–à–Couture markası M.O.F.C’in ilk defilesinde Ahu Yağtu da boy gösterdi.

Ahu Yağtu 7 yıl sonra yeniden podyumda

2012’nin mart ayında Cem Yılmaz’la evlenen Ahu Yağtu, 2013 senesinin aralık ayında Yılmaz’dan boşanmıştı. Boşandıktan sonra kendisini oyunculuğa adayan Yağtu, 7 sene sonra ilk kez podyuma çıktı.

AYAKTA ALKIŞLANDI
Belçim Bilgin, Ayşegül Dinçkök, Demet Şener, Hatice Şendil Sağyaşar, gibi isimlerin heyecanla izlediği M.O.F.C “HeyDay” defilesinde, ünlü moda tasarımcısı Eda Güngör ayakta alkışlandı.

UZUN SÜRE SONRA PODYUMDA
Defilenin bir diğer ilgi odağı uzun aradan sonra tekrar podyuma çıkan Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu oldu. Ünlü model, defilenin baş mankeni olarak gösteride yer alırken, yürüyüşünden tasarımları sergilemesine kadar ilgi odağı olarak, kariyerindeki profesyonelliğiyle şovun ihtişamını taçlandırdı.

ahu

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Anahtar Kelimeler:
Ahu Yağtu MANKEN defile

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