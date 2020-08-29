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AİÇÜ Rektörü Karabulut’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

AĞRI HABERLERİ  | 29.08.2020 20:47 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

AİÇÜ Rektörü Karabulut’un 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Rektör Karabulut, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk milletinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos, birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz kahramanca bir mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Toprakları işgal edilen milletimiz, kahraman ordumuzun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile bütün imkânsızlıklara, yokluklara, her türlü sıkıntılara rağmen tüm zorluklara ve fedakârlıklara katlanarak tarihin en büyük destanlarından birini yazmış, 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kayıtsız şartsız bağımsızlığını müjdelemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

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